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Beim großen TT-Voting hat sich die Community entschieden: Die beliebteste Fleischkässemmel Tirols kommt von der Metzgerei Stolz in Innsbruck. Über die Auszeichnung freute sich der Familienbetrieb so sehr, dass er sich bei seinen UnterstützerInnen auf ganz besondere Weise revanchierte.