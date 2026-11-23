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Sportlich tritt die WSG Tirol nach dem 0:1 daheim gegen Lustenau am Stand, in Sachen Infrastruktur soll bald etwas passieren. Einen Zeitpunkt für die Rückkehr vom Innsbrucker Tivoli-Stadion nach Wattens kann Präsidentin Diana Langes nicht nennen, die bescheidene Trainings-Infrastruktur beschäftigt auch die 54-Jährige.