Rückkehr nach Wattens offen
WSG-Präsidentin Langes wartet in Stadionfrage ab: „Termin kann ich erst nennen, wenn er hält“
WSG-Präsidentin Diana Langes stellt sich hinter Coach Philipp Semlic.
© Axel Springer
Sportlich tritt die WSG Tirol nach dem 0:1 daheim gegen Lustenau am Stand, in Sachen Infrastruktur soll bald etwas passieren. Einen Zeitpunkt für die Rückkehr vom Innsbrucker Tivoli-Stadion nach Wattens kann Präsidentin Diana Langes nicht nennen, die bescheidene Trainings-Infrastruktur beschäftigt auch die 54-Jährige.
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