volume_up Artikel anhören

Nvidia hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er war am 12. November wegen bekannt gewordener außerehelicher Affären zurückgetreten. Der Vorstand sieht nach Rücksprache mit hochrangigen US-Regierungsbeamten durch seine Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit.

Nvidia gab am Montag bekannt, dass der wegen Affären zurückgetretene Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wird. Der Schritt des Unternehmens, Huang zurückzuholen, stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Entscheidung des Vorstands dar, die nur wenige Tage zuvor getroffen worden war und seine Rückkehr ausgeschlossen hatte.

Börsen weltweit reagierten auf die Ankündigung mit einem Kursfeuerwerk. Die Nvidia-Aktien schossen im vorbörslichen US-Handel um 28 Prozent nach oben. Huang baute Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum marktbeherrschenden Anbieter von KI-Prozessoren aus und steuerte dabei die Chip-Roadmap, Kundenverträge und die Beziehungen zu Washington.

Kein Risiko für die nationale Sicherheit

Huang war vor rund zehn Tagen als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden mindestens zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed und wird von US-Behörden verdächtigt, für China zu spionieren. Bei der anderen handelte es sich um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia.

Der Vorstand erklärte, er sei mit Huangs Offenheit und seinen Führungsqualitäten zufrieden und sehe nach Rücksprache mit hochrangigen US-Regierungsbeamten durch seine Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit.