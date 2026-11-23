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Unterschiedliche Erfahrungen, Kompetenzen und Perspektiven sind bei der TIROLER VERSICHERUNG willkommen. Mit einer fundierten Ausbildung, viel Praxis und persönlicher Begleitung gelingt der Einstieg in die Versicherungswelt Schritt für Schritt.

Der erste Tag bei einer neuen Arbeitgeberin fühlt sich immer besonders an. Neue Kolleginnen und Kollegen, neue Umgebung, neue Einblicke. Ob Jurist*in, Immobilienprofi, Fachexpert*in oder Quereinsteiger*in: Wer bei der TIROLER startet, bringt eigenes Wissen und Erfahrungen mit. Und lernt von Anfang an gemeinsam mit anderen.

Ein guter Start

Zweimal im Jahr kommen alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Grundausbildung zusammen. Sie lernen die TIROLER und ihre Fachbereiche kennen und bekommen fundiertes Versicherungswissen für ihren Start mit. Was brauchen Kundinnen und Kunden wirklich? Welche Absicherung passt zu ihrer Lebenssituation? Und worauf kommt es bei guter Beratung an?

Alle angehenden Beraterinnen und Berater tauchen dann tiefer in die Versicherungsmaterie ein. Viele kommen aus anderen Branchen und bringen wertvolle Erfahrungen mit, auf denen sie aufbauen können. Schritt für Schritt lernen sie, worauf es bei der Beratung ankommt. Theorie und Praxis wechseln sich ab, interne Referentinnen und Referenten bringen ihr Wissen und viele Beispiele aus dem Arbeitsalltag ein. Erfahrene Versicherungsprofis begleiten die rund eineinhalbjährige Ausbildung und bereiten auf die externe BÖV-Prüfung zur geprüften Versicherungsfachfrau bzw. zum geprüften Versicherungsfachmann vor. Die TIROLER finanziert die Berufsausbildung bis zum anerkannten Abschluss und ermöglicht so einen guten Start in den neuen Beruf.

„Unsere Beraterinnen und Berater arbeiten dort, wo sie daheim sind. Sie kennen die Region und sind nah an den Menschen. Ideal für alle, die offen sind, gerne dazulernen und auf Menschen zugehen. Das Versicherungswissen vermitteln wir. Denn unsere Kundinnen und Kunden müssen sich fachlich auf uns verlassen können“, sagt Barbara Heis, Bereichsleiterin des TIROLER Vertriebs.

Kompetenz schafft Vertrauen

Auch nach der Ausbildung wird weitergelernt. Jedes Jahr besuchen die Beraterinnen und Berater interne und externe Seminare und bilden sich fachlich und persönlich weiter. So bleibt das Wissen aktuell und die Qualität in der Beratung hoch. Und genau das macht den Beruf auch nach Jahren noch spannend und abwechslungsreich.

Die TIROLER setzt in der Beratung bewusst auf Teamarbeit und Fixentlohnung statt Provision. Alle bringen ihre Stärken ein, teilen Erfahrungen und lernen voneinander. Denn gute Lösungen entstehen gemeinsam. Und am Ende geht es immer um die Menschen: zuzuhören, die passende Absicherung zu finden und da zu sein, wenn es darauf ankommt.

Interessiert, den TIROLER Weg mitzugehen? Jetzt bewerben: tiroler.at/karriere

Die Menschen im Mittelpunkt

Was macht die TIROLER zu einer so besonderen Arbeitgeberin? Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen von ihren Erfahrungen:

„Im Handel habe ich mir mehr Freiheit und Abwechslung gewünscht. Ein Freund hat mir die TIROLER empfohlen und schon im Probemonat habe ich gemerkt: Das passt. Die Grundausbildung ist anspruchsvoll, der Mix aus Theorie und Praxis gefällt mir. Heute bin ich dort unterwegs, wo ich daheim bin, kenne viele Leute und teile mir meinen Tag selbst ein. Mein Team und der Kontakt zu meinen Kundinnen und Kunden sind für mich das Beste. Wer offen ist, gerne auf Menschen zugeht und gut zuhört, ist hier genau richtig. Ich würde es wieder machen.“ Johannes Plattner, TIROLER Berater für Schwaz

„Ich bin als Feriali zur TIROLER gekommen und nach der Matura eingestiegen. Gleich zu Beginn habe ich in einem großen IT-Projekt mitgearbeitet, Schulungen gehalten und gemerkt, wie viel Freude mir das macht. Wenn ich etwas mache, dann mit vollem Einsatz. Ich habe mich eingebracht, Verantwortung übernommen und heute bin ich Assistentin der Bereichsleiterin und unterrichte selbst in der Grundausbildung. Dass sich mein Weg so entwickelt, hätte ich damals nicht gedacht. Das Schöne ist: Einsatz wird gesehen und eröffnet neue Chancen.“ Selina Nagiller, Assistentin der Bereichsleiterin

„Ich bin seit 18 Jahren bei der TIROLER und schätze, was uns als regionales Unternehmen ausmacht: kurze Wege, schnelle Entscheidungen und ein gutes Verständnis dafür, was die Menschen in der Region brauchen. Man redet miteinander und findet Lösungen, die nicht von der Stange kommen. Genauso wichtig ist mir ein Team, in dem unterschiedliche Erfahrungen zusammenkommen. Wenn wir diese Stärken verbinden, profitieren alle. Das spüren auch unsere Kundinnen und Kunden: Sie wissen, dass wir da sind, wenn es darauf ankommt.“ Walter Grasshoff, Vertriebsleiter Unterland Ost