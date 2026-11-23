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Während der Vorbereitungen für das große „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in der ARD erreichte das Team von Moderator Florian Silbereisen eine traurige Nachricht.

Trauer im Team von Florian Silbereisen: Die langjährige Kostümbildnerin des TV-Stars, Elke Schleuß-Gillmeister, ist gestorben. Das berichtete unter anderem RTL unter Berufung auf eine ARD-Sprecherin.

Schleuß-Gillmeister war demnach noch an den Vorbereitungen für das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ beteiligt, das am 28. November im ARD ausgestrahlt wird.

Seit Silbereisen 2004 die „Feste“-Shows übernommen hatte, stand ihm Schleuß-Gillmeister als modische Beraterin zur Seite. Der Moderator hat sich bislang nicht öffentlich zu ihrem Tod geäußert. Ludwig Mond, der choreografische Leiter der Silbereisen-Show, veröffentlichte auf Instagram einen Nachruf.