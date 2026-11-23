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Rund um den 25. November richtet sich der Blick traditionell auf das Wetter. Alte Bauernregeln verbinden den Tag mit Vorhersagen für die kommenden Monate – und sogar mit einer Hoffnung auf Schnee.

Der 25. November ist der Katharinentag, im Volksmund auch „Kathrein“ genannt. Laut einer alten Bauernregel gilt er als Lostag: Das Wetter an diesem Datum soll Hinweise darauf geben, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht.

„Wie das Wetter um Kathrein, wird’s den ganzen Winter sein“ – so lautet der überlieferte Spruch. Ist es rund um den 25. November mild, soll demnach auch der Winter mild werden. Frost und Schnee gelten in dieser Deutung als Zeichen für eine kalte, winterliche Jahreszeit. Eine konkrete Grenze dafür, was als „mild“ oder „winterlich“ gilt, nennt die Bauernregel allerdings nicht.

Schnee soll spätestens zu Andreas kommen

Eine zweite Regel dreht sich um den Schneefall: „Wenn kein Schneefall auf Kathrein is’, auf Sankt Andreas kommt er g’wiss.“ Bleibt es am 25. November schneefrei, soll der Schnee laut Überlieferung am Andreastag fallen. Dieser ist am 30. November – fünf Tage nach „Kathrein“.

„Kathrein“ soll laut einer weiteren Bauernregel nicht nur etwas über den Winter verraten. „Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt“, heißt es. Trübes Wetter am 25. November wird darin mit einem späteren Beginn des Frühlings in Verbindung gebracht.

Keine verlässliche Winterprognose

Bauernregeln liefern bekanntlich keine verlässlichen Wettervorhersagen. Sie sind einfache, regionale Wetterdeutungen in Form von Reimen oder Merksätzen, die bereits seit Jahrhunderten überliefert werden. (TT.com)