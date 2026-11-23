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Die Ukraine nimmt russische Schiffe nicht nur im Schwarzen Meer ins Visier. Sie schlug nun auch vor Libyen zu.

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in einem libyschen Hafen die russische Korvette „Merkuri“ samt einem Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 mit sieben Seedrohnen versenkt. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte am Montag mit, dass am Sonntag auch der russische Frachter „MV Angara“ vor Libyen getroffen worden sei. Russland habe das Schiff für Waffentransporte genutzt. Der libysche Fernsehsender Alhadath berichtete später, dass Einheiten der Marine und der Luftwaffe mehr als zwölf „mit Sprengstoff beladene Wasserdrohnen“ vor Benghazi sichergestellt hätten.

Korvette legte Zwischenstopp ein

Die „Merkuri“ lag nach Angaben der im Osten Libyens ansässigen Regierung am Sonntag im Marinestützpunkt Bengasi vor Anker, als sie bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff getroffen wurde. Das Schiff habe dort aufgrund eines Kooperationsabkommens auf dem Rückweg nach Russland einen Zwischenstopp eingelegt, um aufzutanken und Vorräte zu laden, teilte die Regierung mit.

„Wir setzen unsere Einsätze in ausgewiesenen Gewässern fort“, schrieb Selenskyj auf Telegram. Die Angriffe erfolgten kurz nach einer Drohnenattacke auf ein dem russischen Militär zugerechnetes Frachtschiff in der Ostsee.

Die UNO-Mission in dem nordafrikanischen Land (UNSMIL) äußerte in der Nacht auf Montag auf X „große Besorgnis“ über die Vorfälle und forderte eine „sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung“.

📽️ Video | Russischer Frachter von Drohne angegriffen

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Großer Feuerball

Die Explosion in Bengasi ereignete sich örtlichen Medien zufolge in der Nacht auf Sonntag. Anrainer hörten demnach mehrere schwere Explosionen. Auf Videos in sozialen Medien ist ein großer Feuerball in der Nacht zu sehen. In einigen Berichten hieß es, ein Waffenlager auf der Basis sei angegriffen worden.

Berichte über ukrainische Spezialeinheiten in Misrata