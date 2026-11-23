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Österreich erhöht die Alkoholsteuer um 30 Prozent. Konsumentinnen und Konsumenten müssen ab Jänner für Spirituosen tiefer in die Tasche greifen.

Wodka, Gin, Rum oder Whisky werden ab 2027 wohl teurer: Ab 1. Jänner gilt in Österreich nämlich ein um 30 Prozent höherer Steuersatz für Spirituosen als bisher. Wer beispielsweise eine 0,7-Liter-Flasche Wodka mit 40 Prozent Alkohol kauft, muss eine zusätzliche Steuerbelastung von rund 1,20 Euro inklusive Mehrwertsteuer einkalkulieren, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten.

Der reguläre Steuersatz steigt demnach von 1200 auf 1560 Euro je 100 Liter reinen Alkohols. Betroffen sind auch Schnäpse und verschiedene Liköre. Für Bier und Wein gilt dieser Alkoholsteuersatz nicht. Zuletzt war die Steuer im März 2014 erhöht worden.

Händler könnten Preise weitergeben

Wie stark die Verkaufspreise tatsächlich steigen, bleibt aber offen. Hersteller und Händler könnten die zusätzliche Steuer weitergeben oder ihre Preise darüber hinaus erhöhen. Auch auf die Gastronomie könnte die Steuererhöhung Auswirkungen haben, indem etwa Cocktails und andere hochprozentige Getränke teurer werden.

Für kleinere Verschlussbrennereien mit einer Jahresproduktion von höchstens 400 Litern reinem Alkohol bleibt ein ermäßigter Satz bestehen. Er steigt von 648 auf 842,40 Euro je 100 Liter reinen Alkohols und beträgt weiterhin 54 Prozent des regulären Satzes.

Teil des Budgetbegleitgesetzes

Die Erhöhung ist Teil des Budgetbegleitgesetzes. Das Finanzministerium rechnet 2027 mit rund 35 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen, ab 2028 mit jährlich etwa 45 Millionen Euro. Die Regierung nennt neben budgetären auch gesundheitspolitische Gründe.