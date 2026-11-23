Schatten der Vergangenheit
Gewalt im Elisabethinum Axams: „Viele Mitarbeiter wussten Bescheid“
Gewalt gegen Kinder ist in verschiedensten Tiroler Einrichtungen dokumentiert. Vom Elisabethinum gab es bislang nur wenige öffentliche Berichte.
© Imago/Grabowsky
Jahrzehnte später sind die Erinnerungen noch immer da. Ein ehemaliger Schüler des Elisabethinums berichtet von Erlebnissen, die ihn bis heute verfolgen und wirft die Frage auf, ob die Vergangenheit tatsächlich vollständig aufgearbeitet wurde.
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