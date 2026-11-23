volume_up Artikel anhören

Den 23. November 2026 wird Thomas Pupp, Direktor der Tour of Austria, wohl nicht so schnell vergessen. Gemeinsam mit zahlreichen Veranstaltern und Rad-Größen wurde er heute zu einer Audienz von Papst Leo im Vatikan empfangen.

Kürzlich fand in Rom der jährliche Kongress der weltweit größten Radsportveranstalter (AIOCC) statt, am Montag erfuhr das Programm einen Höhepunkt: Papst Leo XIV. lud zu einer Audienz. Neben Weltverbands-Präsident David Lappartient folgten Legenden wie Eddy Merckx, Bernhard Hinault, Miguel Indurain, Greg LeMond, Chris Froome, Vincenzo Nibali, Mark Cavendish, Demi Vollering, Annemiek van Vleuten sowie Paul Seixas dem Ruf des Kirchenoberhaupts. Und auch Thomas Pupp, Mitorganisator der Österreich-Radrundfahrt, war dabei.

In einer Pressemitteilung betonte der Weltradsportverband, das Treffen sei eine Gelegenheit, um "das Engagement des Radsports für die Förderung von Frieden und interkulturellem Dialog zwischen den Völkern zu stärken". In einer kurzen Predigt betonte Papst Leo die Bedeutung des Radsports und seinen spirituellen Effekt. "Für die Tour of Austria war das eine sehr große Ehre, dass wir auch zur Audienz eingeladen wurden. Es war eine beeindruckende Zeit im Vatikan", sagte Thomas Pupp.