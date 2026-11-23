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Von Freitag bis Sonntag zeigten einige der weltbesten Freeskierinnen und Freeskier sowie Freestyle-Snowboarderinnen und -Snowboarder bei der fünften Ausgabe des „Snowfests“ vor dem Innsbrucker Landestheater ihr Können. Auch Österreich durfte über eine Medaille jubeln.

Das „Snowfest“ lockte auch heuer zahlreiche Menschen auf den Landestheatervorplatz. Athletinnen und Athleten aus aller Welt traten am vergangenen Wochenende in den Disziplinen Freeski und Freestyle Snowboard gegeneinander an. Sarah Schönach holte Bronze für Österreich.

Beim „Rock A Rail“-Snowboard-Contest setzte sich bei den Männern der US-Amerikaner Colin Frans durch. Er hatte den Wettbewerb bereits im Vorjahr gewonnen. Bei den Frauen triumphierte die Russin Mariia Nikolskaia.