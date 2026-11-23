Gratis-Tests am 25. November
Warum sexuelle Gesundheit wieder stärker ins Bewusstsein rücken muss
Psychotherapeut Patrick Künstner setzt sich für Offenheit, Aufklärung und einen selbstbestimmten Umgang mit sexueller Gesundheit ein.
© Axel Springer
HIV ist gut behandelbar. Gleichzeitig steigen in Europa die Zahlen anderer sexuell übertragbarer Infektionen. Warum Kondome und regelmäßige Tests weiterhin wichtig sind, zeigt auch die Aktionsreihe„Innsbruck intim“. Am 25. November bietet das Zentrum Sexuelle Gesundheit in Innsbruck kostenlose Tests an.
Kommentare