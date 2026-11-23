volume_up Artikel anhören

HIV ist gut behandelbar. Gleichzeitig steigen in Europa die Zahlen anderer sexuell übertragbarer Infektionen. Warum Kondome und regelmäßige Tests weiterhin wichtig sind, zeigt auch die Aktionsreihe„Innsbruck intim“. Am 25. November bietet das Zentrum Sexuelle Gesundheit in Innsbruck kostenlose Tests an.