volume_up Artikel anhören

Mit traditionellen Advent- und Hirtenliedern läutet die Gemeinde Breitenwang am 28. November im Veranstaltungszentrum die Vorweihnachtszeit ein.

Breitenwang – Die Gemeinde Breitenwang lädt am Samstag, 28. November, um 19 Uhr zum Adventkonzert „Auf, ihr Hirten!“ ins Veranstaltungszentrum Breitenwang ein. Mit dabei ist der „Mandergsang 3spitz“ aus der Wildschönau, der sich seit Jahren mit besonderer Leidenschaft der Pflege des traditionellen Anklöpfelns widmet.

Erwin Hohlrieder, Andreas Unterberger und Joch Weißbacher werden den Abend mit Advent- und Hirtenliedern gestalten und die Besucher auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen. Unterstützt werden sie dabei vom „Harfenduo Strasser-Niedermühlbichler“ aus dem Unterland sowie vom „Elmer Blech“. Durch den Abend führt Joch Weißbacher mit verbindenden Worten.