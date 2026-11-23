Noch zeitgemäß?
Silvester in Wörgl mit Zündstoff: Erstmals seit 26 Jahren große Party mit Feuerwerk
Einst gehörten sie zu jeder guten Silvesterparty, heute sind sie vielfach umstritten. Sind Feuerwerke noch zeitgemäß? Eine Frage, die spätestens rund um Silvester wieder heiß diskutiert wird.
© Axel Springer
In Wörgl hat es die letzte, offizielle Silvesterparty zum Jahreswechsel 2000/2001 gegeben. Während Feuerwerke zuletzt verstärkt Diskussionen und Ablehnung hervorrufen, wird es in Wörgl heuer erstmals seit 26 Jahren wieder eines geben.
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