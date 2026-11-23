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Nach einer schweren Hirn-Verletzung samt Operation schien die Karriere von Frankreichs Ski-Star Cyprien Sarrazin beendet zu sein. Nun kehrt er in Copper Mountain zurück.

Copper Mountain ‒ Der Franzose Cyprien Sarrazin gibt nach fast zweijähriger Verletzungspause vor seinem Comeback im alpinen Ski-Weltcup. Der Kitzbühel-Abfahrtsdoppelsieger von 2024 wurde am Montag für den ersten Super-G der Saison am Samstag in Copper Mountain (USA) nominiert.

Der 32-Jährige hatte im Dezember 2024 in Bormio bei einem Trainingssturz unter anderem eine Hirnblutung erlitten. Sarrazin musste daraufhin notoperiert werden und musste das Gehen und Sprechen neu lernen. Ein Comeback schien damals schier unmöglich zu sein. Nun soll für ihn der lange Weg zurück an die Weltspitze beginnen.

Auch die Speed-Rennen die Woche darauf in Beaver Creek (USA) können sich die Ski-Stars jetzt rot im Kalender anstreichen. Die FIS bestätigte am Montag nach der neu angesetzten Schneekontrolle, dass die Rennen vom 3. bis 6. Dezember in Colorado stattfinden können. (tt.com)