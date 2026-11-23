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Der Wiener Autor Elias Hirschl ist für seinen Roman „Schleifen“ mit dem Österreichischen Buchpreis 2026 ausgezeichnet worden. Der Debütpreis ging an Marlen Mairhofer für „Alice“.

Der 1994 geborene Wiener Autor Elias Hirschl ist am Montag im Berio-Saal des Wiener Konzerthauses für seinen im Zsolnay Verlag erschienenen Roman „Schleifen“ mit dem Österreichischen Buchpreis 2026 ausgezeichnet worden. Das Buch stand bereits auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Der Debütpreis ging an Marlen Mairhofer für ihr Buch „Alice“ (Verlag Jung und Jung). Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert, der Debütpreis mit 10.000 Euro.

„Hirschl gelingt das Kunststück, einen niveauvollen und gleichzeitig im höchsten Maße unterhaltsamen Roman über (die Macht der) Sprache, Literatur und Mathematik zu schreiben, der selbst dann wunderbar funktioniert, wenn man von all diesen Disziplinen nur wenig Ahnung haben sollte“, hieß es in der Begründung der Jury, bestehend aus der Literaturwissenschafterin Uta Degner, dem Autor Markus Köhle, den Journalistinnen Lara Sielmann und Julia Zarbach sowie dem Buchhändler Helmut Zechner.

Debütpreis für Marlen Mairhofer

Ebenfalls auf der Shortlist standen Anna Baar („Amseln“), Birgit Birnbacher („Sie wollen uns erzählen“), Sabine Scholl („Die zweite Haut“) sowie Norbert Gstrein („Im ersten Licht“). Sie erhalten so wie die beim Debütpreis leer Ausgegangenen Nina Temann und David Vajda je 2500 Euro. Den Debütpreis durfte die 1991 in Steyr geborene und in Salzburg lebende Marlen Mairhofer entgegennehmen. Über „Alice“ hieß es seitens der Jury u.a.: „Marlen Mairhofer nimmt Lewis Carrolls berühmte Figur zum Ausgangspunkt und holt sie in die Lebenswelt eines Mädchens von heute. Dabei stellt sie Dinge und Sachverhalte auf den Kopf und verändert den Blick darauf.“

Durch den Abend führten die Burgschauspieler Dorothee Hartinger und Philipp Hauß gemeinsam mit den Studierenden des zweiten Schauspieljahrgangs der Musik und Kunst Privatuniversität Wien. Für die musikalische Begleitung sorgte Tobias Kochseder am Akkordeon.

Der Österreichische Buchpreis wird heuer zum elften Mal vom Kulturministerium, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet. Im Vorjahr gewann Dimitré Dinev mit seinem Mammutroman „Zeit der Mutigen“, Miriam Unterthiner holte mit ihrem Theatertext „Blutbrot“ den Debütpreis. (APA)