volume_up Artikel anhören

Eine missglückte Wende führte am Montag in Stans zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Lkw drohte abzustürzen, verletzt wurde niemand.

Ein Lastwagen ist am Montagnachmittag in Stans beim Wenden auf weichem Untergrund stecken geblieben. Das stark geneigte Fahrzeug drohte zu kippen und weiter abzurutschen.

Wie die Polizei am Abend berichtet, war ein 64-jähriger Lenker gegen 16 Uhr rückwärts auf der Gemeindestraße Heimwald unterwegs. In einer fast 180-Grad-Kehre wendete er den Lkw und wollte anschließend nach rechts weiterfahren. Dabei geriet das Heck des Fahrzeugs rund einen Meter weit auf das weiche Erdreich eines Grünstreifens. Der Lastwagen blieb daraufhin stecken.