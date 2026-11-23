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Ein mutmaßlich nordkoreanisches Fluggerät ist am Dienstagmorgen in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, sahen sich die Behörden daraufhin veranlasst, eine Warnung auszugeben. Die Bewohner einer Insel vor der Ostküste wurden demnach aufgefordert, Schutz zu suchen.

Die Warnung wurde kurz darauf wieder aufgehoben. Nähere Angaben zur Art des Vorfalls wurden zunächst nicht gemacht.