volume_up Artikel anhören

Mehrere russische Militärflugzeuge sind südkoreanischen Medien zufolge am Dienstagmorgen in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap korrigierte einen früheren Bericht, wonach ein mutmaßliches nordkoreanisches Fluggerät den südkoreanischen Luftraum verletzt habe.

"Mehrere russische Militärflugzeuge, nicht nordkoreanische Flugzeuge, drangen über dem Ostmeer in die südkoreanische Luftverteidigungsidentifikationszone (Kadiz) ein", berichtete Yonhap unter Verwendung der koreanischen Bezeichnung für das Japanische Meer. Die Luftverteidigungszone eines Landes ist größer als sein Luftraum und bezeichnet die Zone, in der aus Gründen der militärischen Luftverteidigung durchquerende Flugzeuge überwacht werden. Bereits im Juni und August waren chinesische und russische Militärflugzeuge in die südkoreanische Luftverteidigungszone eingedrungen.