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Kommentar
Hageles blinder Fleck
Kommentarvon Peter Nindler
Reformen im Gesundheitswesen werden gerne gefordert, nur vor Ort meistens ausgeklammert: Schluss mit Arbeitsgruppen und Doppelstrukturen? Dann bitte auch in Tirol!
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