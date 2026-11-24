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Vor zwei Jahren sorgte der Zammer Krampuslauf mit Tumulten und einer Massenschlägerei für österreichweite Schlagzeilen. Nun brachte ein Angriff auf eine Polizeibeamtin die Veranstaltung erneut in die Medien. Doch der Obmann hat einen ganz anderen Blick auf die Veranstaltung.

Zams – Vor zwei Jahren war der Krampusumzug in der kleinen Oberländer Gemeinde Zams plötzlich in ganz Österreich Gesprächsthema, und Obmann Lukas Gstir hatte Mühe, die Vorfälle ins rechte Licht zu rücken. Damals war von einer Massenschlägerei, Tumulten und 67 Anzeigen die Rede. Zahlreiche Medien berichteten über die Veranstaltung der Zammer Krampusrunde. Dabei spielte sich der allergrößte Teil außerhalb des Festgeländes ab, wie Gstir damals betonte.

Heuer fand der Umzug nach einjähriger Pause erstmals wieder statt. Doch auch diesmal endete er mit einer Schlagzeile. Ein Besucher soll eine Polizeibeamtin zu Boden gerissen und einen Security-Mitarbeiter angegriffen haben. Hat die Veranstaltung ein Problem? Für Gstir zeichnet die Berichterstattung ein verzerrtes Bild des Abends.

Zwei Störenfriede entfernt

„Es war rundherum alles friedlich“, betont er. Bis auf zwei Vorfälle, die sich jeweils im Zelt ereigneten und auf Zuschauer zurückgingen. „Die Security hat die Störenfriede sofort hinausgebracht. Laut Konzept wurde umgehend eine Zeltsperre ausgesprochen“, schildert er die Vorgänge.

Zurück bleibt bei vielen trotzdem ein negatives Bild. „Jetzt stehen wir jedes Jahr mit so einem Topfen in der Zeitung“, ärgert er sich über die Schlagzeilen. „Wenn du liest: ,Körperverletzung‘, dann geht man sofort davon aus, dass ein Krampus gewalttätig war und einen Festbesucher geschlagen hat.“ Viele Kommentatoren in sozialen Medien würden den Krampuslauf deshalb verteufeln und verlangen, dass er abgeschafft gehört. Dabei sei gar kein maskierter Teilnehmer auffällig geworden. Inzwischen sei es sogar umgekehrt, man müsse als Krampus Angst haben, dass einem jemand das Genick bricht, sagt er.

Letztlich werden solche Vorfälle wie jene vom Samstag auch in Zukunft nicht zu verhindern sein. „Auf jedem Schützenfest gibt es einmal Probleme. Das wird es immer geben“, sagt er.

Wie der Verein gegensteuert

Ganz generell möchte der Zammer Krampuslauf, der einst als der größte Tirols galt, kleiner werden. Auch um Probleme zu vermeiden. Heuer zählte man statt 25 nur mehr 15 teilnehmende Krampusvereine. Diese zu organisieren und zu kontrollieren sei viel einfacher. „Wir haben die Gruppen heuer sehr genau ausgesucht.“

Es spreche sich herum, welche als Störenfriede gelten und welche man lieber nicht mehr einlädt. „Du kannst bei manchen Gruppen vorher schon sagen: Wenn du die holst, kannst du damit rechnen, dass du später Probleme im Zelt hast. Genau das wollten wir verhindern.“ Und das ist auch gelungen. Bis auf die Vorfälle mit den beiden Besuchern. Aus seiner Sicht war das auch kein Alkoholproblem. Insgesamt wurde weniger Alkohol konsumiert als früher.

Bei einem Hansi-Hinterseer-Konzert ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du solche Exzesse hast. Christoph Patigler, Bezirkspolizeikommandant

Ein Thema bei der Nachbesprechung wird bei Gstir hingegen die Umzugsstrecke sein. Eine große Herausforderung sei inzwischen der Umgang mit den zahlreichen Zuschauern. Dabei habe man inzwischen doppelt so viele Ordner im Einsatz wie vorgeschrieben. Trotzdem kam es auf der Brücke über den Inn zu Problemen, als Menschenmengen die Weiterfahrt der Wagen blockierten, Besucher Sicherheitsanweisungen ignorierten und Ordner Mühe hatten, ausreichend Platz für Gruppen und Fahrzeuge zu schaffen.

Jeder Vorfall ist zu viel

Insgesamt registrierte die Polizei beim Krampuslauf neben dem Angriff auf eine Beamtin einen weiteren ähnlichen Vorfall, bei dem Security und Polizei eine Person aus dem Zelt geleiten mussten, dazu kamen drei Körperverletzungen sowie drei Verwaltungsanzeigen. Mit den Ausschreitungen im Umfeld des Krampuslaufs vor zwei Jahren seien die heurigen Vorfälle jedoch „nicht vergleichbar“, betont Bezirkspolizeikommandant Christoph Patigler.

Es habe sich um Delikte gehandelt, wie sie bei Veranstaltungen mit vielen Besuchern immer wieder vorkommen könnten. „Das sind normale Erscheinungen, wenn da viele Leute zusammen sind“, sagt er. Solche Veranstaltungen seien ausgelassener. Es handle sich um ein junges Publikum, zudem sei viel Alkohol im Spiel. „Es sind aggressive Grundstimmungen vorhanden.“ Ein pauschales Urteil wolle er daraus jedoch nicht ableiten. „Da reichen Einzelne, die das übertreiben, auch mit dem Alkohol. Bei einem Hansi-Hinterseer-Konzert ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du solche Exzesse hast.“ Gleichzeitig stellt Patigler klar, dass jeder einzelne Vorfall einer zu viel sei. Nach dem Lauf soll es nun eine Nachbesprechung mit Veranstaltern, Bezirkshauptmannschaft und Polizei geben.