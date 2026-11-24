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Der Weltraum wird immer stärker militarisiert. Eine Atombombe könnte die gesamte Satellitenkommunikation ausfallen lassen.

Russland will noch heuer eine Atomwaffe ins Weltall schicken. Das berichteten die Süddeutsche Zeitung und andere Medien unter Berufung auf westliche Geheimdienste. Einige NATO-Staaten hätten kürzlich Meldungen dazu ausgetauscht, hieß es. Militärkreise beobachten entsprechende Vorbereitungen schon länger.

Eine nukleare Explosion im niedrigen Erdorbit würde zum Ausfall fast aller dortigen Satelliten führen und langlebige Strahlungsgürtel bilden. Auf der Erde würden satellitengestützte Dienste wie Navigation, Telekommunikation und Wettervorhersage ausfallen oder massiv gestört. „Das hieße praktisch: Zurück in die Steinzeit“, sagte ein Sprecher der deutschen Bundeswehr.

Verstoß gegen Völkerrecht

Ein mit einer Atomwaffe ausgerüsteter Satellit namens Sputnik-S soll bereits im Großraum Moskau lagern. Ihn im Weltall zu stationieren, wäre jedoch ein Verstoß gegen den Weltraumvertrag von 1967. Russland legte erst vor zwei Jahren sein Veto gegen eine UNO-Resolution ein, die den Vertrag untermauern sollte.

Die russische Botschaft in Berlin wies die Berichte als „Teil einer Propagandakampagne“ zurück und sprach von „unbegründeten Unterstellungen“.

Der Weltraum wird schon seit Jahren zunehmend militarisiert: Beispielsweise hatte Russland 2021 einen eigenen Satelliten zu Testzwecken abgeschossen, während die USA erst im vergangenen September einräumten, offensive Waffen im Orbit stationiert zu haben. Auch China, Nordkorea und andere sollen an derartigen Fähigkeiten arbeiten.

Jagd auf andere Satelliten

Im Oktober hatte für Aufsehen gesorgt, dass der russische Militärsatellit Kosmos 2612 sich bis auf wenige hundert Meter dem privaten Satelliten ICEYE-X36 annäherte, der angeblich von der Ukraine zur Aufklärung genützt wird. Der genaue Hintergrund des Manövers blieb unklar. Vergleichbare Jagden auf Satelliten sollen aber öfter vorkommen.

Dass Russland angeblich versucht, nuklear bestückte Satelliten ins All zu schicken, ist für Militärexperten keine Neuigkeit. Russland arbeite intensiv an der Weiterentwicklung seiner Nuklearfähigkeiten im Weltraum, sagte Bundesheer-Oberst Markus Reisner unter Berufung auf amerikanische Geheimdienste. Von der deutschen Regierung hieß es am Montag, man nehme die Berichte sehr ernst. Es gebe aber keine unmittelbare Bedrohung. (TT, APA, Reuters)