50-Meter-Absturz im Wald
Straßenmeisterei fand abgestürztes Auto: Lenker am Niederndorferberg tödlich verunglückt
Das Auto wurde rund 50 Meter unterhalb der Straße im Wald gefunden. Der Lenker überlebte den Absturz nicht.
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Ein 43-jähriger Autofahrer ist am Montagabend auf der Wildbichler Straße (B175) am Niederndorferberg tödlich verunglückt. Sein Wagen kam in einer scharfen Rechtskurve von der Straße ab und stürzte über einen bewaldeten Hang. Entdeckt wurde das Unfallauto erst bei Aufräumarbeiten der Straßenmeisterei.