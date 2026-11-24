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Wir suchen die schönsten, kreativsten und herzigsten Briefe ans Christkind. Einfach hochladen und mit etwas Glück einen 100-Euro-Einkaufsgutschein fürs DEZ gewinnen.

Bald macht sich das Christkind wieder auf den Weg – höchste Zeit also, die Wunschzettel fertigzustellen. Und genau die wollen wir sehen!

Ladet ein Foto vom Brief ans Christkind eures Kindes in unsere Galerie hoch und teilt mit uns die großen und kleinen Weihnachtswünsche. Selbst geschrieben, gemalt oder liebevoll verziert: Jeder Wunschzettel ist willkommen.

Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Einkaufsgutschein fürs DEZ im Wert von 100 Euro.