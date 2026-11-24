Familie im Spital
Wohnungsbrand in Oberhofen: Feuerwehr musste Dach für Löscharbeiten öffnen
Ein Ehepaar und seine drei Kinder wurden zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar.
© FF Telfs
In einem Mehrfamilienhaus in Oberhofen stand am Montagabend eine Wohnung im Obergeschoss in Vollbrand. Ein Ehepaar und seine drei Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste für die Löscharbeiten auch das Dach öffnen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.