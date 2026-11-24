volume_up Artikel anhören

In einem Mehrfamilienhaus in Oberhofen stand am Montagabend eine Wohnung im Obergeschoss in Vollbrand. Ein Ehepaar und seine drei Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste für die Löscharbeiten auch das Dach öffnen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.