volume_up Artikel anhören

Der Heimweltcup in Gurgl am vergangenen Wochenende lief für Lokalmatadorin Franziska Gritsch alles andere als nach Wunsch. Beim Slalom schaffte es die Ötztalerin als 44. nach dem ersten Lauf nicht in die Entscheidung der Top 30.

Wie die Tirolerin jetzt auf Instagram verriet, ging sie verletzt ins Rennen. „Oh, Gurgl … was soll ich sagen! Leider habe ich mir beim Training am Freitag, kurz vor dem Rennen, den Finger gebrochen. Nichts allzu Schlimmes, aber für Rennen auf höchstem Niveau natürlich alles andere als ideal!“, schrieb Gritsch.