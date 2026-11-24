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Ob kleine Aufmerksamkeit, große Überraschung oder ein lang ersehnter Herzenswunsch: Im DEZ wird Weihnachtsshopping zum besonderen Erlebnis für die ganze Familie

Wenn die Vorfreude auf Weihnachten steigt und die Geschenkelisten länger werden, ist das Einkaufzentrum DEZ die richtige Adresse für alle, die ihren Liebsten eine Freude bereiten möchten.

Über 130 Shops bieten eine vielfältige Auswahl an Geschenkideen, die selbst das Christkind ins Schwärmen bringen. Von aktuellen Modetrends und funkelndem Schmuck über Beauty-Highlights und Technik bis hin zu Spielwaren für die Kleinsten und besonderen Genussmomenten. Hier findet sich für jedes Familienmitglied das passende Geschenk.

Ein Geschenk, unzählige Möglichkeiten

Wer sich bei der Geschenkauswahl nicht festlegen möchte, liegt mit dem DEZ Centergutschein goldrichtig. Denn manchmal ist das schönste Geschenk die Freiheit, sich seine Wünsche selbst zu erfüllen.

Ob ein neues Lieblingsoutfit für Mama, ein technisches Highlight für Papa, das langersehnte Spielzeug für die Kinder oder ein gemütlicher Restaurantbesuch mit der ganzen Familie: Der DEZ Centergutschein eröffnet zahlreiche Möglichkeiten und lässt sich bei vielen teilnehmenden Shoppartnern einlösen. Damit ist er nicht nur eine unkomplizierte Geschenkidee für Familie, Freunde und Kollegen, sondern auch die perfekte Überraschung für alle, die schon alles haben.

Erhältlich ist der DEZ Centergutschein direkt bei der DEZ Info oder online über dez.at © DEZ

Ob liebevoll ausgesuchtes Präsent, gemeinsame Shoppingmomente mit der Familie oder vielseitiger Centergutschein, im DEZ Innsbruck dreht sich alles darum, seinen Lieblingsmenschen eine besondere Weihnachtsfreude zu bereiten. DEZ – Mein ein für alles.

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