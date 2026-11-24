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Erstmals vollelektrisch
Neuer Mercedes GLA: Dynamischer, geräumig und flott an der Ladesäule
© Mercedes
Die neue Generation des Kompakt-SUV fährt elektrisch, aber beim E-Antrieb allein wird es nicht bleiben.
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