Getötete in Garten vergraben
Neue Details zum Femizid in Vorarlberg: Verdächtiger in U-Haft, weiterhin kein Geständnis
In der Nähe des Leichenfundorts haben die Anwohner Kerzen zum Andenken an die getötete 64-Jährige aufgestellt.
© APA/ROBERT GIGGENBACHER
Nach dem Fund einer vergrabenen Frauenleiche in Satteins in Vorarlberg sitzt der Ehemann der Getöteten in Untersuchungshaft. Der 59-Jährige bestreitet einen Zusammenhang mit der Tat. Laut Informationen von VOL.AT soll die 64-Jährige durch fünf Messerstiche ums Leben gekommen sein.