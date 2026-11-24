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Nach dem Fund einer vergrabenen Frauenleiche in Satteins in Vorarlberg sitzt der Ehemann der Getöteten in Untersuchungshaft. Der 59-Jährige bestreitet einen Zusammenhang mit der Tat. Laut Informationen von VOL.AT soll die 64-Jährige durch fünf Messerstiche ums Leben gekommen sein.