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Bei der Jahreshauptversammlung des Tourismusverbandes Wildschönau wurde Bilanz gezogen: Steigende Nächtigungszahlen und eine Wertschöpfung von 84 Millionen Euro bestätigen den Kurs des Hochtals. Dennoch fordern der Wandel bei den Unterkünften und Lücken in der Radinfrastruktur Weichenstellungen für die Zukunft.