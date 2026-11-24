84 Mio. Euro Wertschöpfung
Tourismus in der Wildschönau: Solide Zahlen und offene Baustellen
Die Sommersaison lieferte in der Wildschönau ein Plus, jetzt gilt es auf die Wintersaison zu blicken.
© Wildschönau Tourismus
Bei der Jahreshauptversammlung des Tourismusverbandes Wildschönau wurde Bilanz gezogen: Steigende Nächtigungszahlen und eine Wertschöpfung von 84 Millionen Euro bestätigen den Kurs des Hochtals. Dennoch fordern der Wandel bei den Unterkünften und Lücken in der Radinfrastruktur Weichenstellungen für die Zukunft.
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