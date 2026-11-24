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Mit mehr als 60 Marken, Freeride-Aktionen und prominenter Verstärkung startet Hochfügen in die Wintersaison: Vom 4. bis 6. Dezember 2026 steigt im Zillertal das „RideON Shredfest“. Ein zentraler Höhepunkt des dreitägigen Festivals ist der Besuch von Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser.

Hochfügen – Der Termin für den Start in den Schnee steht fest: Anfang Dezember verwandelt sich das Skigebiet Hochfügen in einen zentralen Treffpunkt für Wintersportfans. Beim „RideON Shredfest“ dreht sich von Freitag bis Sonntag alles um den Sport im Schnee.

Besucherinnen und Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, das neueste Material auf der Piste zu testen. Mehr als 60 Marken präsentieren ihre Ausrüstung im Testareal und stellen aktuelles Equipment für Snowboard-Tests zur Verfügung. Ergänzend zum Testbetrieb stehen geführte Freeride-Ride-Outs auf dem Programm, bei denen Teilnehmende gemeinsam im freien Gelände unterwegs sind.