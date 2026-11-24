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Wir suchen das Tor des Monats November! Dieses Mal stellen sich Tobias Muigg (FC Natters), Leo Leiter (SV Umhausen) und Rene Strobl (FC Tiroler Zugspitze) der Wahl.

Die Abstimmung steigt wie gewohnt auf unserem WhatsApp-Kanal („Tiroler Unterhaus“). Das Voting endet am Mittwoch, dem 25. November, um 10.00 Uhr.

1 | Tobias Muigg, FC Natters

Der Goalgetter des FC Natters (tt.com Tiroler Liga) ist nicht nur eine Strafraum-Kobra. Das bewies Muigg mit seinem traumhaften Treffer beim 2:2 gegen Mils.

Der Unterhaus-WhatsApp-Kanal Mit unserem Unterhaus-WhatsApp-Kanal seid ihr auf den Tiroler Fußballplätzen hautnah dabei. Wir versorgen euch mit aktuellen Nachrichten aus allen Ligen, den Aufregern vom Wochenende, exklusiven Bildergalerien und Videos. Außerdem könnt ihr bei uns das Tor des Monats wählen. >> Hier anmelden

2 | Leo Leiter, SV Umhausen

Im Abstiegskampf der 1. Landesliga West behielt der SV Umhausen auswärts bei den Reichenau Juniors mit 3:2 die Oberhand. Auch wegen des Traumtors von Leo Leiter.

3 | Rene Strobl, FC Tiroler Zugspitze

Beim 7:0-Schützenfest gegen die SPG Pitztal bewies Zugspitze-Torjäger Rene Strobl in der 1. Gebietsliga West Überblick. Schönes Ding!