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Die ASFINAG nutzt die Zeit außerhalb der Vogelbrutzeit für den Auftakt eines Großprojekts auf der A 12 Inntal Autobahn. Zwischen Weer und Wattens beginnen diese Woche dreiwöchige Holzarbeiten.

Weer, Wattens – Der Großteil der Rodungen findet zwar abseits der Autobahn statt, dennoch trifft die Betreibergesellschaft Sicherheitsvorkehrungen. Um die Verkehrsteilnehmer und das Arbeitsperonal zu schützen, bleibt der Pannenstreifen auf dem betroffenen Abschnitt in den kommenden drei Wochen gesperrt.

Die Kettensägen schaffen Platz für ein umfangreiches Bauvorhaben, das die ASFINAG von März bis Ende November 2027 umsetzt. Im Zuge des Projekts Weer-Wattens wird die Hauptfahrbahn grundlegend instand gesetzt und die Oberflächenentwässerung erneuert. Zudem weicht die bestehende Lärmschutzwand einer neuen Konstruktion, die Anwohner in Wattens und Fritzens künftig besser vor Verkehrslärm schützt.