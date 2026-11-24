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Die Tickets sind restlos vergriffen: AIRDRENALINE ist komplett ausverkauft!

Am 27. und 28. November 2026 werden jeweils 10.000 Besucher:innen im Innsbrucker Bergiselstadion erwartet, wenn das brandneue Eventformat im Rahmen des FIS Park & Pipe World Cups seine Premiere feiert. Die Verbindung aus internationalen Weltcup-Bewerben und namhaften Rap-Acts sorgt schon vor dem offiziellen Saisonauftakt für einen gewaltigen Ansturm – An beiden Veranstaltungstagen ist das Stadion bis auf den letzten Platz gefüllt.

Innsbrucker Know-how als Erfolgsgarant

Dass AIRDRENALINE auf Anhieb vor ausverkaufter Kulisse stattfindet, ist auch der starken Verankerung in der Region zu verdanken. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg haben lokale Ressourcen: Erfahrene Innsbrucker Agenturen, Dienstleister und Partner vor Ort setzen das Großprojekt mit ihrer Expertise und Leidenschaft gemeinsam um.

AIRDRENALINE feiert vor der beeindruckenden Kulisse der Nordkette am 27. und 28. November im Bergiselstadion Premiere. © Innsbruck Tourismus/Tom Bause

Zwei Tage Weltcup-Action und Live-Musik

Auf die täglich 10.000 Fans wartet ein abwechslungsreiches Programm aus Spitzensport und Festivalatmosphäre. Am Freitag, 27. November 2026, eröffnen die Freeskier:innen das Wochenende mit den Damen- und Herren-Finals, musikalisch gerahmt von den Live-Shows von SSIO und K.I.Z. Am Samstag, 28. November 2026, gehört die Rampe den Finals der Snowboarder:innen. Auf der Bühne sorgen Badmómzjay sowie Bonez MC & RAF Camora für Stimmung.

Top-Stars im Starterfeld erwartet