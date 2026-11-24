Sold out: AIRDRENALINE feiert Premiere vor täglich 10.000 Besucher:innen am Bergisel
Die Tickets sind restlos vergriffen: AIRDRENALINE ist komplett ausverkauft!
Am 27. und 28. November 2026 werden jeweils 10.000 Besucher:innen im Innsbrucker Bergiselstadion erwartet, wenn das brandneue Eventformat im Rahmen des FIS Park & Pipe World Cups seine Premiere feiert. Die Verbindung aus internationalen Weltcup-Bewerben und namhaften Rap-Acts sorgt schon vor dem offiziellen Saisonauftakt für einen gewaltigen Ansturm – An beiden Veranstaltungstagen ist das Stadion bis auf den letzten Platz gefüllt.
Innsbrucker Know-how als Erfolgsgarant
Dass AIRDRENALINE auf Anhieb vor ausverkaufter Kulisse stattfindet, ist auch der starken Verankerung in der Region zu verdanken. Maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg haben lokale Ressourcen: Erfahrene Innsbrucker Agenturen, Dienstleister und Partner vor Ort setzen das Großprojekt mit ihrer Expertise und Leidenschaft gemeinsam um.
Zwei Tage Weltcup-Action und Live-Musik
Auf die täglich 10.000 Fans wartet ein abwechslungsreiches Programm aus Spitzensport und Festivalatmosphäre. Am Freitag, 27. November 2026, eröffnen die Freeskier:innen das Wochenende mit den Damen- und Herren-Finals, musikalisch gerahmt von den Live-Shows von SSIO und K.I.Z. Am Samstag, 28. November 2026, gehört die Rampe den Finals der Snowboarder:innen. Auf der Bühne sorgen Badmómzjay sowie Bonez MC & RAF Camora für Stimmung.
Top-Stars im Starterfeld erwartet
Vorbehaltlich der noch ausstehenden Qualifikationen zeichnet sich bereits jetzt ein erstklassiges Starterfeld ab: Erwartet werden unter anderem Freeski-Olympiasiegerin Mathilde Gremaud, Ausnahmekönner Birk Ruud sowie Snowboard-Überflieger Eli Bouchard. Wer kein Ticket ergattern konnte und zum Saisonstart nicht vor Ort ist, kann das Event im Livestream bei Magenta TV verfolgen.