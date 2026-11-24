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Vielen Tirolern ist nicht bewusst, welche Rolle Innsbruck in der internationalen Quantenforschung spielt. In der Hofburg arbeitet das Team von ParityQC an einer Technologie, die Medikamente günstiger machen, Logistik revolutionieren und Europa im globalen Technologiewettlauf nach vorne bringen kann. Warum ausgerechnet Innsbruck zu den weltweit wichtigsten Standorten für Quantencomputing zählt, zeigen die Firmengründer gemeinsam mit ihrem Team nun erstmals bei einem Tag der offenen Tür am 25. November.