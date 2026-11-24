Quantenphysik „zum Anfassen“
Zukunft entsteht in Tirol: Quanten-Revolutionäre öffnen die Türen zur Innsbrucker Hofburg
Wolfgang Lechner und Magdalena Hauser in ihrem Firmensitz in Innsbruck.
© Patrick Steiner
Vielen Tirolern ist nicht bewusst, welche Rolle Innsbruck in der internationalen Quantenforschung spielt. In der Hofburg arbeitet das Team von ParityQC an einer Technologie, die Medikamente günstiger machen, Logistik revolutionieren und Europa im globalen Technologiewettlauf nach vorne bringen kann. Warum ausgerechnet Innsbruck zu den weltweit wichtigsten Standorten für Quantencomputing zählt, zeigen die Firmengründer gemeinsam mit ihrem Team nun erstmals bei einem Tag der offenen Tür am 25. November.
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