16 Tage gegen Gewalt: Region Schwaz und Jenbach setzt orange Zeichen
Mit orangen Sternen im öffentlichen Raum und einem vielfältigen Programm beteiligen sich Jenbach, Schwaz und Eben am Achensee an den weltweiten „Orange Days“. Die Gemeinden bündeln ihre Kräfte, um vom 25. November bis 10. Dezember ein deutliches Signal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen.
Jenbach, Schwaz Eben – An der Polytechnischen Schule Jenbach trafen sich kürzlich Frauenvertreterinnen der Region mit Landesrätin Eva Pawlata, um die gemeinsamen Aktionen im Rahmen der weltweiten Kampagne „Orange Days“ vorzustellen. Die Stadt Schwaz hatte im Vorjahr mit orangen Sternen im öffentlichen Raum ein Zeichen gesetzt – diese Idee übernehmen nun auch die Gemeinden Jenbach und Eben am Achensee.
Die leuchtenden Sterne hängen ab dem 25. November an öffentlichen Orten und regen mit ihren Aufschriften zum Nachdenken an. Landesrätin Eva Pawlata lobte die Zusammenarbeit der Gemeinden und verwies auf das bestehende Netz an Hilfsorganisationen für Frauen und Männer in Tirol.
Aktionen und Vorträge in den Gemeinden
Gemeinderätin Aracely Sayas-Scheitnagl, die in Vertretung von Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner teilnahm, hob die Bandbreite von Gewalt hervor, die bereits bei Mobbing beginne. Angela Rainer, Verantwortliche für Frauenprojekte und die Freiwilligenbörse in Jenbach, kündigte eine Drohnenflug-Aktion an, an der sich alle Jenbacher Schulen beteiligen. (TT)
Veranstaltungen im Rahmen der Orange Days
- Eben am Achensee: Gemeinderätin Maria-Luise Gerstenbauer lädt am 28. November um 19 Uhr zu einer Lesung und Podiumsdiskussion mit Yvonne Widler im Veranstaltungszentrum ein. Die Autorin liest aus ihrem Buch „Heimat bist du tot Töchter“.
- Jenbach: Am 30. November hält Oswin Lechtaler vom Landeskriminalamt um 17:30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Gewaltprävention und Cybermobbing“ in der Polytechnischen Schule Jenbach.
- Schwaz: Frauenreferentin Petra Lintner und Frauenbeauftragte Romina Lorefice Campanile laden am 1. Dezember um 17 Uhr zur Ausstellung „Solange“ mit der Künstlerin Katharina Cibulka ins Rathaus Schwaz ein.
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