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Mit orangen Sternen im öffentlichen Raum und einem vielfältigen Programm beteiligen sich Jenbach, Schwaz und Eben am Achensee an den weltweiten „Orange Days“. Die Gemeinden bündeln ihre Kräfte, um vom 25. November bis 10. Dezember ein deutliches Signal gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen.

Jenbach, Schwaz Eben – An der Polytechnischen Schule Jenbach trafen sich kürzlich Frauenvertreterinnen der Region mit Landesrätin Eva Pawlata, um die gemeinsamen Aktionen im Rahmen der weltweiten Kampagne „Orange Days“ vorzustellen. Die Stadt Schwaz hatte im Vorjahr mit orangen Sternen im öffentlichen Raum ein Zeichen gesetzt – diese Idee übernehmen nun auch die Gemeinden Jenbach und Eben am Achensee.

Die leuchtenden Sterne hängen ab dem 25. November an öffentlichen Orten und regen mit ihren Aufschriften zum Nachdenken an. Landesrätin Eva Pawlata lobte die Zusammenarbeit der Gemeinden und verwies auf das bestehende Netz an Hilfsorganisationen für Frauen und Männer in Tirol.

Aktionen und Vorträge in den Gemeinden

Gemeinderätin Aracely Sayas-Scheitnagl, die in Vertretung von Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner teilnahm, hob die Bandbreite von Gewalt hervor, die bereits bei Mobbing beginne. Angela Rainer, Verantwortliche für Frauenprojekte und die Freiwilligenbörse in Jenbach, kündigte eine Drohnenflug-Aktion an, an der sich alle Jenbacher Schulen beteiligen. (TT)