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Die Polizei hat eine Serie von Sachbeschädigungen in Telfs geklärt. Zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger gestanden, mehrere Feuerlöscher entleert zu haben. Sie nannten Langeweile als Motiv.

Drei Jugendliche sollen zwischen dem 17. und dem 21. November bei drei Vorfällen mehrere Handfeuerlöscher in Telfs entleert haben. Anschließend ließen sie die Geräte an unterschiedlichen Orten zurück. Die Feuerlöscher stammten laut Beamten aus einer öffentlichen Tiefgarage sowie aus dem Besitz der Gemeinde Telfs. Nach der Häufung der Vorfälle verstärkte die Polizei ihre Fahndungsmaßnahmen im Ortszentrum.

Rascher Fahndungserfolg

Am 23. November konnte die Polizei schließlich einen Fahndungserfolg vermelden. An diesem Tag hielten die Beamten mehrere Jugendliche an, auf die eine vorhandene Täterbeschreibung zutraf. Bei der anschließenden Befragung gestanden zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger mit jeweils österreichischer Staatsbürgerschaft die Taten. Als Motiv nannten die Jugendlichen Langeweile.