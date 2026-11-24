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Die Lawinenwarndienste aus Tirol, Südtirol und dem Trentino haben sich gemeinsam auf die kommende Wintersaison vorbereitet. Bei Theorieeinheiten in Innsbruck und praktischen Übungen am Hintertuxer Gletscher schärften die Fachleute ihre Abläufe für die Erstellung des täglichen Euregio-Lawinenreports.

Tux – Der frühe Wintereinbruch in den Bergen fordert die Lawinenprognostiker der drei Landesteile heraus. Um die Einschätzung der Gefahrenlage im alpinen Raum optimal abzustimmen, absolvierten die Einsatzkräfte ein dreitägiges Schulungsprogramm. Das teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit. Zum Auftakt überprüften die Experten in Innsbruck ihre Notfallausrüstung und die Funkkommunikation. Zudem vertieften sie das sogenannte RISSK-Risikokonzept, das als Werkzeug zur systematischen Beurteilung von Gefahren im Gelände dient.

Auf dem Hintertuxer Gletscher ging es anschließend in die Praxis. Die Teilnehmer schulten ihre Skitechnik und trainierten den Ernstfall: die Suche nach Verschütteten mithilfe moderner Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS). Neben den praktischen Einheiten bildeten die Analyse der Schneedecke und der fachliche Informationsaustausch den Schwerpunkt der Sicherheitstage.

Austausch über Landesgrenzen hinweg

„Lawinen kennen keine Landesgrenzen. Deshalb ist der Austausch zwischen unseren drei Lawinenwarndiensten wichtig. Wir lernen voneinander, besprechen Entwicklungen und teilen unsere Erfahrungen. Das hilft uns, die Lawinengefahr einzuschätzen und die Menschen in allen drei Landesteilen zu informieren“, betonen die Leiter der Euregio-Lawinenwarndienste Patrick Nairz (Tirol), Michaela Munari (Südtirol) und Mauro Gaddo (Trentino) gemeinsam.

Auch Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler verweist auf die aufwendige Arbeit hinter den Kulissen: „Wer im Winter in den Bergen unterwegs ist, braucht Informationen zur Lawinengefahr. Lawinenprognosen entstehen nicht auf Knopfdruck. Dahinter stecken Erfahrung, Beobachtung und die Arbeit von Fachleuten. Gerade im alpinen Raum ist es wichtig, Entwicklungen nicht nur im eigenen Landesteil im Blick zu haben, sondern auch über die Grenzen hinweg Erfahrungen auszutauschen.“

9,1 Mio. Aufrufe des Lawinenreports

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher unterstreicht ebenfalls die Notwendigkeit der Kooperation: „Naturgefahren machen nicht an Grenzen halt. Umso wichtiger sind grenzübergreifende Zusammenarbeit, Information und Risikobewusstsein.“ Wie groß der Bedarf an verlässlichen Daten ist, zeigt die Bilanz der vergangenen Wintersaison: Der Euregio-Lawinenreport verzeichnete rund 9,1 Millionen Aufrufe.

Für die anstehenden Monate richtet Trentinos Landeshauptmann Maurizio Fugatti einen Appell an alle Wintersportler: „Die winterlichen Gefahren in den Bergen darf man nicht unterschätzen: Die Sicherheit muss an erster Stelle stehen. Wir können alle Wanderinnen und Wanderer sowie Skitourengeherinnen und Skitourengeher nur auffordern, sich im Vorfeld über die Schneeverhältnisse zu informieren, Touren zu planen und den Euregio-Lawinenreport zu konsultieren.“