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Am 1. Adventsonntag findet in der Dolomiten Waldschenke in Amlach ein Singnachmittag für alle Interessierten statt. Freiwillige Spenden kommen einem Benefiz-Projekt zugute.

Amlach - Der Tiroler Volksmusikverein lädt am 1. Adventsonntag, den 29. November, wieder zur alljährlichen tirolweiten Veranstaltung „ Mit’nand in Advent einisingen“ ein. Beginn ist um 16 Uhr in der Dolomiten Waldschenke in Amlach. Angelika und Erich Pitterl sowie Karin Walder werden das gemeinsame Singen aus den kostenlosen Liederheften des Tiroler Volksmusikvereins anleiten. Für die musikalische Begleitung sorgen die Lienzer Zithermusig und die Familienmusik Knapp. Im Rahmen der Initiative „Offene Herzen“ kommen die freiwilligen Spenden der Aktion „Licht ins Dunkel“/Arche Tirol zugute.