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Nach der Premiere im Vorjahr geht die Suche nach der „Kulturfreundlichsten Gemeinde Tirols“ in die zweite Runde. Bis zum 15. Februar 2027 können sich alle Tiroler Kommunen – mit Ausnahme der Landeshauptstadt Innsbruck – um die Auszeichnung bewerben. Den Auftaktsieg holte 2026 die Stadt Schwaz.

Schwaz – Ob bereitgestellte Proberäume für Kulturvereine, finanzielle Unterstützung für Ausstellungen oder spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche: Die Jury bewertet das kommunale Engagement auf vielfältige Weise. Ein riesiges Veranstaltungsbudget ist dabei keine Pflicht, betont das Land Tirol in einer Aussendung zum Thema. Die Bewerber müssten keineswegs alle Kriterien erfüllen. Bewertet wird auch, wie gut eine Gemeinde Kunst mit Regionalentwicklung oder Tourismus verknüpft. Damit kleinere Dörfer dieselben Chancen haben wie größere Märkte, fließen Finanzkraft und Einwohnerzahl fair in die Beurteilung ein.

„Tirols Kulturlandschaft lebt von Menschen, die ihre Ideen umsetzen. Die Gemeinden spielen dabei eine Rolle: Sie schaffen die Voraussetzungen, damit daraus Projekte werden. Deshalb wollen wir mit dem Preis Kulturarbeit in Tirol sichtbar machen und Gemeinden dazu ermutigen, sich für die Auszeichnung zu bewerben“, betont Kulturreferent Landeshauptmann Anton Mattle.