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Die Galerie in der Mitte in Hopfgarten im Defereggental widmet ihre kommende Ausstellung der zeitgenössischen Künstlerin Simina Badea. Unter dem Titel „Erscheinungen“ präsentiert die Wahl-Osttirolerin ab Ende November ein vielfältiges Spektrum ihres künstlerischen Schaffens.

Hopfgarten - In der Ausstellung „Erscheinungen“ tauchen Besucherinnen und Besucher in eine Welt voller allegorischer Figuren ein, die in feine ornamentale Geflechte eingebettet sind. Das künstlerische Konzept von Simina Badea lädt dazu ein, den Spuren des Lebens nachzugehen.

In der Galerie in der Mitte werden sowohl Tusche-Zeichnungen als auch Acrylmalereien aus unterschiedlichen Werkgruppen zu sehen sein. Einen Besonderheit bildet dabei die Serie „Radiance“, in der sich Acrylmuster auf kreisförmigen Bildträgern ausbreiten.

Die Eröffnung der Ausstellung findet am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr statt. Im Rahmen der Vernissage spricht Galeristin Gabriela Schneider mit der Künstlerin über die gezeigten Werke. Die Schau bleibt bis Mai 2027 in Hopfgarten zu sehen.

Wahl-Osttirolerin aus Siebenbürgen

Simina Badea wurde 1984 im rumänischen Sibiu (Siebenbürgen) geboren und studierte Grafik sowie Druckgrafik an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Die Künstlerin, die heute in Lienz lebt, blickt auf zahlreiche Beteiligungen an österreichischen sowie internationalen Ausstellungen und Biennalen zurück – unter anderem in der Türkei, in Nordmazedonien und in Japan.