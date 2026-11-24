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Geriet auf Gegenfahrbahn
Unfall im Frühverkehr auf Tiroler Straße: Autofahrer (87) prallte frontal gegen Lkw
Der Autolenker wurde zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht.
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