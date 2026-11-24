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Drei Regierungsmitglieder der Freien Wähler und jemand aus der Kommunalpolitik sollen die Positionen des verstorbenen Parteichefs übernehmen. Das Quartett muss ohne seine Führungsfigur die Relevanz der Partei sichern.

Nach dem plötzlichen Tod ihres langjährigen Vorsitzenden, des bayerischen Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, wollen die Freien Wähler (FW) dessen vier Spitzenämter auf die Schultern von vier Parteimitgliedern verteilen.

An der Seite von CSU-Ministerpräsident Markus Söder steht künftig der FW-Umweltminister Thorsten Glauber als stellvertretender Regierungschef. Neuer Wirtschaftsminister wird der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt.

Auch die Parteibelange werden aufgeteilt. Bundeschef und einer der zwei künftigen Landesvorsitzenden wird Digitalminister Fabian Mehring. An seiner Seite soll jemand aus der Kommunalpolitik Co-Chef oder Co-Chefin werden. Als Favoritin gilt hier die Lebensgefährtin des verstorbenen Multifunktionärs Aiwanger, Tanja Schweiger. Sie ist Landrätin im Kreis Regensburg.

Gotthardt muss als neuer Minister nun noch von Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) im Landtag benannt und vereidigt werden. Das ist aber eine Formsache, da die Personalentscheidung an sich Sache des Koalitionspartners ist.

Entscheidung über Parteispitze steht noch aus

Die finale Entscheidung über die neuen Landesvorsitzenden fällt bei einer vorgezogenen Wahl auf der nächsten Landesversammlung – diese ist für den 19. Dezember vorgesehen. Die Entscheidung über den künftigen Bundesvorsitz soll auf einer Bundesversammlung am 23. Januar fallen – dort muss sich Mehring zur Wahl stellen.

Hubert Aiwanger war vor drei Wochen tot in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Nach einem Trauerstaatsakt vor einer Woche wurde der Niederbayer am Samstag in seiner Heimat beigesetzt.