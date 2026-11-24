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Die Veranstaltung lädt mit traditioneller Volksmusik, adventlichen Klängen und nachdenklichen Impulsen dazu ein, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung kommt der Sonderschule Fügen zugute.

Strass – Ein besinnliches Programm und gelebte Nachbarschaftshilfe prägen den 5. Rotholzer Advent in der Rotholzer Schulkirche. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das von verschiedenen Musikgruppen gestaltet wird. Mit einer feinfühligen Mischung aus klassischer Advent- und Volksmusik, musikalischen Interpretationen sowie besinnlichen Gedanken bietet die Veranstaltung eine Gelegenheit, in der oft hektischen Vorweihnachtszeit innezuhalten.

Es wirken mit: Tria, Achensee‘r Tanzlmusig, Unterinntaler Soatnriss, Zillertaler Harfenwind.

Tee und Glühwein im Pfarrhof

Für die Verpflegung der Gäste vor Ort engagiert sich die Jugend aus der Region: Die Jungbauernschaft/Landjugend Strass im Zillertal schenkt im Pfarrhof der Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt (LLA) heißen Tee und Glühwein aus.