Am digitalen Pranger
„Fotze ist da noch eine nette Formulierung“: Extremer Hass gegen Politikerinnen
Die TT hat mit verschiedensten Politikerinnen über ihre Erfahrungen mit Hass im Netz gesprochen, unter anderem mit Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP; l.), Elli Mayr (SPÖ; o.r.) und Sigrid Maurer (Die Grünen, u.r.)
Politikerinnen erleben im Netz regelmäßig Beleidigungen, Anfeindungen und Drohungen von Vergewaltigung bis Mord. Der Hass trifft Frauen quer durch alle Parteien – und gefährdet mehr als nur ihre persönliche Sicherheit.
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