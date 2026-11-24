volume_up Artikel anhören

Der Kolping-Nikolaus kommt auf Bestellung am 5. Dezember zu Familien nach Hause oder er schickt ein personalisiertes Video. Eine Spende an das Sozialkonto ist erbeten.

Lienz - Seit vielen Jahrzehnten besucht der Kolping-Nikolaus, begleitet von Engelen, die Kinder in ihren Familien. Und er kommt ohne Krampus. Gegen eine Spende für das Kolping Sozialkonto kann der Nikolaus gebucht werden. Sämtliche Erlöse aus der Nikolausaktion fließen auf das Kolping-Sozialkonto zur Unterstützung von Menschen in Notsituationen in unserer Region.

Buchungsfenster: Montag, 30. November 2026 in der Zeit von 17 bis 19 Uhr unter der Kolping-Telefonnummer 0676/4162491.