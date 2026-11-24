Persönlich oder per WhatsApp: Dieser Nikolaus kommt ohne Krampus ins Haus
Der Kolping-Nikolaus kommt auf Bestellung am 5. Dezember zu Familien nach Hause oder er schickt ein personalisiertes Video. Eine Spende an das Sozialkonto ist erbeten.
Lienz - Seit vielen Jahrzehnten besucht der Kolping-Nikolaus, begleitet von Engelen, die Kinder in ihren Familien. Und er kommt ohne Krampus. Gegen eine Spende für das Kolping Sozialkonto kann der Nikolaus gebucht werden. Sämtliche Erlöse aus der Nikolausaktion fließen auf das Kolping-Sozialkonto zur Unterstützung von Menschen in Notsituationen in unserer Region.
Buchungsfenster: Montag, 30. November 2026 in der Zeit von 17 bis 19 Uhr unter der Kolping-Telefonnummer 0676/4162491.
Seit sieben Jahren bietet die Kolpingfamilie auch Nikolaus-Videos an. Eltern können via E-Mail info@kolpinglienz.at Namen und Alter, sowie ein paar Stichworte zu den Kindern angeben. Daraus wird ein Video produziert und per WhatsApp übermittelt. So kommt es, dass der Nikolaus auch in Hamburg, Berlin, Rom, Wien und anderen Städten Österreichs und Europas Osttiroler Familien besuchen kann.
Kommentare