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Die Ziller Galerie im Gemeindehaus Stumm widmet sich in ihrer neuen Ausstellung „Innen – Aussen – Reflexion“ der vielschichtigen Rolle des Spiegels in der Kunst. Ab dem 3. Dezember 2026 zeigen sechs Künstlerinnen und Künstler ihre Positionen zwischen Selbstwahrnehmung, Identität und Naturbeobachtung.

Stumm – Der Spiegel dient in der Kunstschau nicht nur als physisches Objekt und Material, sondern vor allem als Metapher für Erkenntnis. Die Schau lädt dazu ein, einen Moment innezuhalten, neue Perspektiven einzunehmen und den Blick auf das eigene Selbst sowie die Umwelt zu schärfen. Was im Alltag oft übersehen wird, tritt durch die künstlerischen Arbeiten in den Vordergrund.

Die Ausstellenden nähern sich dem Thema mit sehr unterschiedlichen Techniken und Bildsprachen. Veronika Kolp nutzt die Malerei zur Auseinandersetzung mit Identitäten und Umweltveränderungen, wobei verschobene Gesichtszüge das Spannungsfeld zwischen Erleben und Wirkung verdeutlichen. Fotografisch arbeiten hingegen Peter Lercher und Thomas Oberhammer: Lercher nutzt die Technik der gezielten Kamerabewegung (Intentional Camera Movement), um Details zu reduzieren und stimmungsvolle Räume für Interpretationen zu schaffen. Oberhammer wählt zerbrochene Spiegel als Motiv, um die Brüche und Facetten des menschlichen Selbstbildes sichtbar zu machen.

Eigene Blickwinkel hinterfragen

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von Natur und innerer Reflexion. Alain Rosenfeld entwirft Wesen auf Reisen durch die Natur, die gedankliche Welten veranschaulichen. Georg Schumacher beschreibt sein Schaffen als Übersetzungsprozess zwischen Wahrnehmung und Kognition: „Das Bild von Außen (in meinem Fall meist aus der Natur) bildet sich in mir Drinnen ab. Und ich bringe es dann als Abbild wieder in die Welt.“ Komplettiert wird die Gruppenausstellung durch Alli Schumacher-Möth, deren Malerei Empfindungen und Impulse im Spiel von Farbe und Form zu vielschichtigen Bildräumen verbindet.