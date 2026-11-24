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Mit Turmbläsern, vielen Ehrengästen und vorweihnachtlicher Stimmung ist am Mittwoch der Kitzbüheler Advent eröffnet worden. Bis 27. Dezember laden der Stadtpark und die Hinterstadt an 33 Markttagen zum Bummeln, Genießen und Verweilen ein.

Kitzbühel – Mit Turmbläsern, Ehrengästen und viel vorweihnachtlicher Stimmung ist der Kitzbüheler Advent eröffnet worden. Tourismusobmann Christian Harisch, Bürgermeister Klaus Winkler und Stadtpfarrer Michael Struzynski gaben im Stadtpark den offiziellen Startschuss.

Bis zum 27. Dezember verwandeln sich Stadtpark und Hinterstadt an insgesamt 33 Markttagen wieder in eine Adventkulisse. Geöffnet ist der Markt von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 14 bis 20 Uhr. Ab 16. Dezember bis zum Ende des Adventmarkts am 27. Dezember ist täglich geöffnet.

Bewährtes Angebot und neue Ideen

Der Kitzbüheler Advent setzt auch heuer auf die Mischung aus Tradition, regionalem Handwerk und Kulinarik. An 34 Marktständen bieten 44 Betreiber ihre Waren an, darunter auch zwei Vereinsstände für gemeinnützige Zwecke. Besucher finden dort regionale Spezialitäten, Kunsthandwerk und Geschenkideen.

Neu sind heuer ein Sessellift-Fotopoint in der Hinterstadt sowie eine zusätzliche Bühne für musikalische Darbietungen. Rund um die KC750-Terrasse wurde das Angebot erweitert. Dort finden Besucher neben dem KitzShop auch neue gastronomische Angebote. Ein fixer Bestandteil bleibt das 35 Meter hohe Riesenrad.

Musik und Programm für Familien

Begleitet wird der Adventmarkt von einem umfangreichen Rahmenprogramm. An den Markttagen gibt es täglich um 18 Uhr Live-Musik im Stadtpark oder in der Hinterstadt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Jungen Kitzbüheler Weisenbläser, das Kitzbüheler Klarinettenquartett, die Romedi Madln oder die Oimgoassn.

Zu den Höhepunkten zählen auch die Auftritte der Wiltener Sängerknaben am 29. November. Der Nikolaus zieht am 6. Dezember gemeinsam mit dem Kinderchor der Volksschule Kitzbühel in den Stadtpark ein.

Für Kinder stehen zudem Märchenstunden, Ponyreiten, eine Bastelhütte, das Christkindlpostamt und ein Kinderkarussell auf dem Programm. An den Samstagen können die Jüngsten dank regionaler Unterstützer sogar kostenlos ihre Runden drehen.

Adventstimmung in der ganzen Region

Nicht nur in der Kitzbüheler Innenstadt wird gefeiert. Auch Reith, Aurach und Jochberg laden mit eigenen Veranstaltungen durch die Vorweihnachtszeit. Ein besonderes Erlebnis verspricht zudem der Bergadvent am Hahnenkamm: Am 4. und 18. Dezember wird bei der Bergstation ab 16 Uhr in alpiner Kulisse Adventstimmung geboten.