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Während einer Geschäftsreise wurde ein Unternehmer aus Kitzbühel Opfer eines Cyberbetrugs. Seine Salzburger Bank erstattete ihm die rund 850.000 Euro vorläufig zurück.

Kitzbühel, Salzburg – Cyberbetrüger haben nach Angaben eines in Kitzbühel lebenden Unternehmers rund 850.000 Euro von seinen Konten bei einer Salzburger Bank ergaunert. Wie das Portal salzburg24.at berichtet, erstattete das Institut den Betrag nach Einschaltung der Banken-Ombudsstelle zurück – allerdings unter Vorbehalt.

Der in Tirol lebende Deutsche war dem Bericht zufolge im Sommer 2026 auf einer Geschäftsreise in Kolumbien, als er eine SMS seiner vermeintlichen Bank erhielt. Die Nachricht warnte vor angeblich verdächtigen Zahlungen und forderte ihn auf, den Sicherheitsdienst anzurufen. Das Tückische: Die SMS wurde vom Smartphone automatisch in den bestehenden, verifizierten Nachrichtenverlauf mit der Bank einsortiert. Der Unternehmer rief daher die angegebene Nummer an.

Am Telefon habe ein vermeintlicher Mitarbeiter – auf Deutsch und akzentfrei – von Krypto-Belastungen über rund 30.000 Euro gesprochen und angeboten, diese zu stornieren. Der Unternehmer gab daraufhin mehrere Codes auf seinem Handy frei. Er sei davon ausgegangen, damit die Abbuchungen abzuwehren. Kurz darauf traf erneut eine SMS ein, die die Stornierung scheinbar bestätigte.

Nur noch 3,22 Euro auf dem Konto

Am nächsten Tag waren auf seinen beiden Privatkonten laut salzburg24.at nur noch 3,22 Euro. Mehr als 50 Überweisungen zwischen jeweils 20.000 und 30.000 Euro seien an 34 Empfänger in vier Ländern gegangen. Zwei Überweisungen konnten nachträglich zurückgeholt werden.

Ein vom Betroffenen beauftragtes IT-forensisches Gutachten kam dann zum Schluss, dass die Täter über die Freigaben ein fremdes Gerät mit dem Online-Banking verknüpft und das Überweisungslimit erhöht haben dürften. Versuche, knapp 39.000 Euro von seinem Firmenkonto bei einer deutschen Bank zu überweisen, seien automatisch blockiert worden.

Was ergab das Gutachten? Die Betrüger täuschten wohl eine SMS des Finanzdienstleisters vor und hielten die Telefonverbindung im Hintergrund offen, um mögliche Warnungen der Bank zu blockieren. Über vermeintliche Storno-Freigaben dürften sie ein eigenes Gerät mit dem Online-Banking verknüpft und das Überweisungslimit erhöht haben. Anschließend räumten sie die Konten laut Gutachten automatisiert leer.

Rückzahlung unter Vorbehalt

Die Salzburger Bank äußerte sich gegenüber salzburg24.at nicht zu Einzelheiten. Sie bedauerte den Betrug, erklärte aber, die vorliegende Darstellung gebe den Sachverhalt nicht vollständig und richtig wieder. Die Rückzahlung erfolgte laut Bericht unter Vorbehalt der Rückforderung und ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht. Der betroffene Unternehmer rechnet damit, dass der Fall vor Gericht landet.