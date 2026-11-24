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Die besten Blechbläser Österreichs: Haller Brass Band fährt zur Meisterschaft nach England
Sie haben von Tuten und Blasen eine Ahnung: Die Brass Band Fröschl Hall darf sich offiziell österreichischer Brassband-Meister 2026 nennen.
© ÖBV
In Schladming gewann die Brass Band Fröschl Hall den Meistertitel bei den Brass Band-Meisterschaften des Österreichischen Blasmusikverbands. Damit hat sich das Ensemble für die Europameisterschaft 2028 im englischen Birmingham qualifiziert.
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